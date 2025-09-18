В Ростовской области организовали пресс-тур по донским винодельням

Ростовская область успешно развивает виноделие, сочетая вековые традиции с инновациями. Регион гордится собственными сортами винограда, приспособленными к местным природным условиям, что обеспечивает уникальные характеристики местных вин. Сегодня здесь насчитывается около 1,7 тыс. гектаров виноградников и действует 16 лицензированных виноделов. С начала года выпуск готовых вин вырос на 21%, достигнув почти 2,9 млн бутылок, а производство виноматериалов увеличилось на 30%.
Для того, что продемонстрировать, как малый бизнес возрождает многовековые традиции донского виноделия, Сбер организовал пресс-тур на уникальные семейные винодельни. Первой участники посетили «Винодельню Молчанова» в Волгодонском районе.
— Реализовывать идею начал 14 лет назад, посадив первые полгектара. Через четыре года, в 2015-м, когда лозы вошли в период плодоношения, зарегистрировал ИП. Взял в аренду заброшенные сады и виноградники в Волгодонском и Мартыновском районах, постепенно выкупал эти участки, корчевал старые посадки и закладывал новые лозы. За минувшие десять лет удалось увеличить площадь виноградников до 26 с небольшим га, — рассказал Николай Молчанов.
Следующим пунктом программы стал визит на винодельню VINABANI, расположенную в Мартыновском районе, основателями которой является семейство Химичевых.
— Первые навыки виноделия я получил еще в детстве: когда школьником работал на виноградниках, когда во дворе с помощью дробилки, пресса и деревянной бочки делали с отцом вино. Отец многому меня научил, а главное — идти до конца, если к чему-то стремишься, — поделился глава фермерского хозяйства Юрий Химичев.
Завершающим этапом пресс-тура стало посещение усадьбы Саркел в Цимлянском районе. Местная винодельня, расположенная близ одноименного поселка и живописного Цимлянского водохранилища, существует с 2013 года. Ее виноградники общей площадью 16 гектар засажены классическими и местными сортами винограда.
Фото: Евгений Чистяков.
— Истории донских виноделов — это яркий пример того, как бизнес становится драйвером развития целых территорий, создает новые рабочие места и точки притяжения для туристов. Для нас большая честь быть частью этих историй успеха, — рассказал управляющий Ростовским отделением Сбербанка Константин Бугрим.
Пресс-тур показал, что донское виноделие — это не просто напитки в бутылках. Каждая этикетка хранит в себе историю семей и поколений, воплощение страсти, труда и преданности родному краю.