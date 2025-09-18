В Ростовской области организовали пресс-тур по донским винодельням

— Реализовывать идею начал 14 лет назад, посадив первые полгектара. Через четыре года, в 2015-м, когда лозы вошли в период плодоношения, зарегистрировал ИП. Взял в аренду заброшенные сады и виноградники в Волгодонском и Мартыновском районах, постепенно выкупал эти участки, корчевал старые посадки и закладывал новые лозы. За минувшие десять лет удалось увеличить площадь виноградников до 26 с небольшим га, — рассказал Николай Молчанов.