В Тюмени состоятся соревнования по уборке города «Чистые игры»

Соревнования по уборке города «Чистые игры» состоятся в Тюмени 20 сентября по национальному проекту «Экологическое благополучие». Об этом сообщили в администрации столицы Тюменской области.
Во время игры участники разделятся на команды по четыре человека. Сбор мусора для них будет организован в формате квеста. При его прохождении участники будут использовать мобильное приложение. Чтобы присоединиться к играм, необходимо зарегистрироваться по ссылке.
Соревнования пройдут на трех локациях. Первая находится на береговой линии Туры у сквера 30-летия Победы. Второй площадкой станет Ватутинская роща. А третьей точкой «Чистых игр» будет береговая линия Туры у Вознесенской набережной.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.