Рассказываем, где пройдет отключение холодной воды в Иркутске с 19 по 20 сентября 2025

Холодную воду отключат в двух округах Иркутска с 19 по 20 сентября.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Отключение холодной воды в Иркутске с 19 по 20 сентября 2025 года коснется части Октябрьского и Правобережного округов. Как сообщили КП-Иркутск в городской администрации, ограничения связаны с проведением ремонтных аварийных работ на сетях.

Отключение холодной воды в Иркутске с 19 по 20 сентября 2025.

— Холодной воды не будет с 22:00 19 сентября до 22:00 20 сентября по адресам: Советская, 122, 124а/б/в/г/е, 122а, Красных Мадьяр, 119, Декабрьских Событий, 109, 117, 119, 119а, Красноказачья, 10б, — говорится в сообщении администрации.

Стоит заранее позаботиться о том, чтобы отключение холодной воды в Иркутске с 19 по 20 сентября 2025 года, не принесло неудобств. Запаситесь питьевой водой.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что 19 сентября также отключат горячую воду, а еще свет.