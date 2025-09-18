Путин призвал привлекать кадры во власть по личным качествам

НОВО-ОГАРЕВО, 18 сен — РИА Новости. Привлекать кадры во власть надо по личным и деловым качествам, считает президент России Владимир Путин.
«Мы должны не по гендерному принципу, не по профессиональному, не по какому-то другому привлекать людей во власть, а по личным и деловым качествам», — сказал Путин на встрече с лидерами фракций политических партий в Госдуме.
Глава государства подчеркнул, что нужно привлекать тех, кто хочет работать в этой сфере и имеет склонность именно к такому виду деятельности.