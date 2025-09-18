Ричмонд
+20°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин призвал привлекать кадры во власть по личным качествам

Путин заявил, что привлекать кадры во власть надо по личным и деловым качествам.

Источник: © РИА Новости

НОВО-ОГАРЕВО, 18 сен — РИА Новости. Привлекать кадры во власть надо по личным и деловым качествам, считает президент России Владимир Путин.

«Мы должны не по гендерному принципу, не по профессиональному, не по какому-то другому привлекать людей во власть, а по личным и деловым качествам», — сказал Путин на встрече с лидерами фракций политических партий в Госдуме.

Глава государства подчеркнул, что нужно привлекать тех, кто хочет работать в этой сфере и имеет склонность именно к такому виду деятельности.