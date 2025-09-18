Омский губернатор обсудил с федеральным министром развитие центра беспилотников

В четверг, 18 сентября, губернатор Виталий Хоценко провел в Москве рабочую встречу с министром промышленности и торговли России Антоном Алихановым. Они обсудили, в частности, развитие Центра беспилотных авиационных систем, созданного в Омской области в этом году.
На встрече также стороны рассмотрели создания промышленного технопарка «ЭЛЕКТРОН» и расширения мер помощи местным предприятиям.
Как уточнила пресс-служба облправительства, главными направлениями деятельности центра беспилотников станут их разработка и производств, кооперация с научными учреждениями региона, чтобы адаптировать их под конкретные задачи, в том числе к условиям сибирского АПК. Отдельное внимание уделили подготовке кадров и созданию места учебы для пилотов и специалистов.
Кроме того, министр и губернатор обсудили создание промышленного технопарка «ЭЛЕКТРОН» на территории особой экономической зоны «Авангард» и докапитализацию регионального Фонда развития промышленности.
«У нас в регионе довольно высокий спрос на инструменты поддержки, предоставляемые ФРП. Сейчас в работе у фонда Омской области находятся более 10 заявок от омских предприятий на выдачу займов, работа с предприятиями продолжается», — отметил губернатор.
Хоценко поблагодарил министра и всю команду его ведомства за внимание к Омской области и поддержку.