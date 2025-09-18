Ричмонд
В Петербурге расширили статус «Жителя блокадного Ленинграда»

В Смольном подписали и внесли в Заксобрание проект, по которому знак «Жителю блокадного Ленинграда», статус ветерана и меры поддержки получат все, кто хотя бы один день провёл в осаждённом городе. Об этом сообщили в администрации Петербурга.

Ранее статус и льготы могли получить только те, кто прожил в блокадном Ленинграде не менее четырёх месяцев. Теперь же инициатива расширяет возможности для получения этого статуса на всех, кто пережил блокаду, независимо от продолжительности пребывания в городе.

Уточняется, что инициативу выдвинула общественная организация «Жители блокадного Ленинграда», и её поддержал президент России.

Ранее сообщалось, что правительство Петербурга утвердило бесплатные билеты на общественный транспорт для граждан без жилья. Исключением является проживание в специализированных учреждениях или наличие регистрации у собственника.