В Петербурге расширили статус «Жителя блокадного Ленинграда»

Ранее статус и льготы могли получить только те, кто прожил в блокадном Ленинграде не менее четырёх месяцев. Теперь же инициатива расширяет возможности для получения этого статуса на всех, кто пережил блокаду, независимо от продолжительности пребывания в городе.
Уточняется, что инициативу выдвинула общественная организация «Жители блокадного Ленинграда», и её поддержал президент России.
Ранее сообщалось, что правительство Петербурга утвердило бесплатные билеты на общественный транспорт для граждан без жилья. Исключением является проживание в специализированных учреждениях или наличие регистрации у собственника.