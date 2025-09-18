В Петербурге расширили статус «Жителя блокадного Ленинграда»

Ранее статус и льготы могли получить только те, кто прожил в блокадном Ленинграде не менее четырёх месяцев. Теперь же инициатива расширяет возможности для получения этого статуса на всех, кто пережил блокаду, независимо от продолжительности пребывания в городе.