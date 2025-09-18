Путин на встрече с лидерами фракций вспомнил труды Маркса

НОВО-ОГАРЕВО, 18 сен — РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече с лидерами фракций вспомнил труды Карла Маркса, Фридриха Энгельса и Владимира Ленина, говоря о социальной справедливости.
В четверг президент встретился с руководителями парламентских фракций. Во время беседы председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов заявил о необходимости введения единой льготы по всей стране для многодетных семей. В ответ президент отметил, что в разных регионах России разные доходы и расходы.
«Одно дело уровень стоимости в Москве, другое дело — в каком-то другом регионе. Вот как у Карла Маркса и Фридриха Энгельса было: разная оплата разным людям не ведет к социальной справедливости. Так вот у них проходят там. По-моему, у Владимира Ильича тоже где-то это было», — сказал Путин.
«Если человек одну и ту же зарплату получает в Москве и в другом месте, там, где жизнь дешевле, он будет в лучшем положении. Хотя сегодня, конечно, в лучшем положении прежде всего те, кто в Москве проживают», — добавил президент.