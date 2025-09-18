Ричмонд
Путин поддержал предложение официально продавать «красивые» номера

Путин поддержал идею продавать красивые номера для автомобилей на Госуслугах.

Источник: © РИА Новости

НОВО-ОГАРЕВО, 18 сен — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поддержал предложение продавать «красивые» номера для автомобилей на «Госуслугах».

Глава государства в четверг проводит встречу с лидерами фракций политических партий в Госдуме. Лидер фракции «Новые люди» Алексей Нечаев предложил президенту сделать официальную продажу «красивых» номеров на «Госуслугах» и добавил, что министерство экономического развития уже разработало всю необходимую правовую базу, однако решение откладывается.

«Вот продажа “красивых” номеров — почему нет. А чего здесь такого, я не вижу, почему до сих пор решения не принимаются», — сказал Путин.