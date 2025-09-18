Ричмонд
Последние новости к вечеру 18 сентября 2025 года

Обзор последних новостей к вечеру 18 сентября 2025 года. Делимся информацией о событиях, произошедших в России и мире за день. Главные моменты 18 сентября — в проекте Новости Mail.

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к вечеру 18 сентября 2025 года.

Президент РФ предложил Гуцана на должность генпрокурора России

Источник: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Владимир Путин предложил назначить на должность генпрокурора полпреда президента в Северо-Западном федеральном округе. Александр Гуцан начинал карьеру в органах прокуратуры, в 2007—2018 годах был заместителем генпрокурора Игоря Чайки.

Беспилотники ВСУ атаковали нефтеперерабатывающий завод в Башкирии

Источник: РИА "Новости"

Два БПЛА самолетного типа атаковали предприятие, принадлежащее «Газпром нефтехим Салават». В результате налета никто не пострадал.

РФ и Украина провели обмен телами военнослужащих

Депутат Госдумы Шамсаил Саралиев заявил, что в рамках обмена российской стороне передали тела 24 военнослужащих.

Продюсера и главреда Baza отправили под домашний арест

Источник: Виталий Смольников/ТАСС

Замоскворецкий районный суд Москвы перевел главреда телеграм-канала Baza Глеба Трифонова из следственного изолятора под домашний арест. Аналогичное решение было принято в отношении продюсера Татьяны Лукьяновой.

В Госдуме предложили на неделю отключить россиянам интернет

Источник: Ludovic Toinel/CC0

Депутат Госдумы Николай Арефьев предложил отключать интернет на неделю или хотя бы на выходные. По его мнению, это позволит людям сберечь здоровье, а также поможет снизить число случаев игромании.

