Последние новости к вечеру 18 сентября 2025 года

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к вечеру 18 сентября 2025 года.
Президент РФ предложил Гуцана на должность генпрокурора России
Владимир Путин предложил назначить на должность генпрокурора полпреда президента в Северо-Западном федеральном округе. Александр Гуцан начинал карьеру в органах прокуратуры, в 2007—2018 годах был заместителем генпрокурора Игоря Чайки.
Беспилотники ВСУ атаковали нефтеперерабатывающий завод в Башкирии
Два БПЛА самолетного типа атаковали предприятие, принадлежащее «Газпром нефтехим Салават». В результате налета никто не пострадал.
РФ и Украина провели обмен телами военнослужащих
Продюсера и главреда Baza отправили под домашний арест
В Госдуме предложили на неделю отключить россиянам интернет
Депутат Госдумы Николай Арефьев предложил отключать интернет на неделю или хотя бы на выходные. По его мнению, это позволит людям сберечь здоровье, а также поможет снизить число случаев игромании.