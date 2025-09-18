В России завершилась экоакция «Выбираю чистый воздух»

По итогам акции определили города, жители которых преодолели больше всего «чистых» километров. Первое место с результатом 125 тысяч километров занял Красноярск. Еще в тройку лидеров вошли Челябинск и Стерлитамак. Там активисты осилили 100 тысяч и 85,8 тысячи километров. Отметим, что также засчитывались километры, пройденные на различных спортивных мероприятиях. В частности, в Череповце состоялся фестиваль триатлона, в Ростове-на-Дону — велопарад, а жители Кызыла совершили восхождение на гору Догээ.