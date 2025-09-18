В России завершилась экоакция «Выбираю чистый воздух»

Жители 73 регионов нашей страны преодолели 500 тысяч «чистых» километров с 17 мая по 7 сентября во время Всероссийской акции «Выбираю чистый воздух», организованной в поддержку национального проекта «Экологическое благополучие». Об этом сообщили в пресс-службе акции.
«Выбираю чистый воздух» призвана снизить количество загрязняющих выбросов от использования автотранспорта, двигающегося на бензине. Во время этой акции россиян привлекают к активному образу жизни. Также их призывают выбирать альтернативные способы передвижения. Это могут быть, например, пешие прогулки, пробежки, поездки на велосипедах или самокатах.
По итогам акции определили города, жители которых преодолели больше всего «чистых» километров. Первое место с результатом 125 тысяч километров занял Красноярск. Еще в тройку лидеров вошли Челябинск и Стерлитамак. Там активисты осилили 100 тысяч и 85,8 тысячи километров. Отметим, что также засчитывались километры, пройденные на различных спортивных мероприятиях. В частности, в Череповце состоялся фестиваль триатлона, в Ростове-на-Дону — велопарад, а жители Кызыла совершили восхождение на гору Догээ.
Фиксировать свои результаты участники могли в чат-боте «Экотрекер зеленых привычек» в социальной сети «ВКонтакте». За время акции им воспользовались более 50 тысяч раз.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.