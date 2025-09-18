Ученые расскажут школьникам на Камчатке о причинах землетрясений

«За двадцать лет своего существования фестиваль “Наука 0+” стал настоящей школой популяризации науки и знаний. Он не только объединил миллионы участников по всей стране, но и дал импульс к появлению крупных региональных проектов. Сегодня в разных уголках России проводятся фестивали, которые переняли наш опыт, обогатили его собственными инициативами и теперь проходят на самом высоком уровне. Они становятся центрами притяжения для любознательных школьников, студентов, молодых исследователей и широкой публики, продолжают наше общее дело — формируют интерес к науке, расширяют горизонты познания и помогают строить будущее страны», — считает ректор МГУ Виктор Садовничий.