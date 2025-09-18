Ученые расскажут школьникам на Камчатке о причинах землетрясений

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Исследователи, изучающие землетрясения и извержения вулканов, встретятся с учащимися школ Камчатского края, чтобы ответить на вопросы о причинах этих и других природных явлений, сообщили ТАСС в пресс-службе проекта.
Встречи со специалистами в формате «Завтрак с ученым» будут организованы в рамках международного фестиваля «Наука 0+» и Открытой недели науки БРИКС+, которые пройдут в крае с 22 по 28 сентября в рамках программы мероприятия-спутника Конгресса молодых ученых.
«Школьники смогут обсудить с исследователями причины извержений вулканов и землетрясений, окунуться в мир морской биологии, а также подробно рассмотреть взаимосвязь леса и человека, водных обитателей и влияние космической погоды на Землю. В акции будет задействовано более 35 школ края», — сообщили ТАСС в дирекции фестиваля.
Прогулки с ученым.
Программа научной недели также включает открытый лекторий по теме научной дипломатии стран БРИКС, интерактивную научно-популярную выставку, химические квесты, мастер-классы по программированию и показы научно-популярного кино. В рамках проекта «Прогулки с ученым» по историческому центру Петропавловска-Камчатского будут организованы экскурсии.
«Уже два десятилетия “Наука 0+” выполняет важнейшую просветительскую миссию, вносит вклад в популяризацию науки и привлекает в сферу исследований молодежь. А несколько лет назад фестиваль заслуженно стал одним из ключевых событий Десятилетия науки и технологий, объявленного президентом России Владимиром Путиным. Уверен, в этом году мероприятия в рамках “Науки 0+” будут содержательными и интересными. Приглашаю посетить наш фестиваль всей семьей», — отметил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков, чьи слова приводит пресс-служба фестиваля.
Организаторами события выступают Минобрнауки России, правительство Камчатского края, Камчатский институт развития образования, Камчатский государственный университет имени Витуса Беринга при поддержке МГУ имени М. В. Ломоносова и РАН.
История фестиваля.
Открытые недели науки стран БРИКС+ («BRICS science week 0+») являются частью федерального проекта «Популяризация науки и технологий» госпрограммы «Научно-технологическое развитие РФ». Мероприятия Открытых недель науки используют самые разнообразные и современные форматы взаимодействия с аудиторией — от научно-популярных комиксов на улицах города и стендапов молодых ученых до научных завтраков с академиками, выставок, мастер-классов и кинопоказов.
Международный фестиваль «Наука 0+» проводится с 2006 года по инициативе главы МГУ им. М. В. Ломоносова Виктора Садовничего. Он входит в список ключевых мероприятий Десятилетия науки и технологий в России. Ежегодно в его проведении задействованы свыше 400 площадок на территории более 80 регионов России и ряда зарубежных стран. ТАСС — генеральный информационный партнер фестиваля.
«За двадцать лет своего существования фестиваль “Наука 0+” стал настоящей школой популяризации науки и знаний. Он не только объединил миллионы участников по всей стране, но и дал импульс к появлению крупных региональных проектов. Сегодня в разных уголках России проводятся фестивали, которые переняли наш опыт, обогатили его собственными инициативами и теперь проходят на самом высоком уровне. Они становятся центрами притяжения для любознательных школьников, студентов, молодых исследователей и широкой публики, продолжают наше общее дело — формируют интерес к науке, расширяют горизонты познания и помогают строить будущее страны», — считает ректор МГУ Виктор Садовничий.