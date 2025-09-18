В Исаклинском районе Самарской области собрался «Клуб занятой молодежи»

Первое заседание «Клуба занятой молодежи» состоялось 11 сентября в кадровом центре «Работа России» в Исаклинском районе Самарской области по нацпроекту «Кадры», сообщили в администрации муниципалитета.
Участие в заседании клуба приняли сотрудники Исаклинской центральной районной больницы, межпоселенческого центра культуры, районного МВД, а также безработная молодежь, зарегистрированная в центре занятости населения. Слушателям рассказали о текущей ситуации на рынке труда. Кроме того, им объяснили, какие есть меры государственной поддержки и перспективные программы. Так, например, внимание уделили «Земскому фельдшеру», «Земскому доктору» и «Земскому работнику культуры».
Кроме того, слушателям рассказали о возможностях трудоустройства и профессионального обучения. Также молодежи предложили перечень вакансий.
Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.