Ричмонд
+20°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин попросил лидеров фракций думать о семьях с детьми

Путин попросил лидеров фракций думать, как их решения повлияют на семьи с детьми.

Источник: © РИА Новости

НОВО-ОГАРЕВО, 18 сен — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин попросил лидеров фракций Госдумы всегда думать о том, как их решения могут отразиться на семьях с детьми.

Глава государства в четверг проводит встречу с лидерами фракций политических партий в Госдуме.

«В какой бы сфере деятельности ни принимались законы, я вас прошу всегда думать о том, как это отразится на жизни семей с детьми. Это разные совершенно сферы деятельности, но все сферы так или иначе между собой связаны и в конечном итоге отражаются на жизни людей», — сказал Путин.