Школьники из Ленобласти прошли практику на ветеринарной станции

Учащиеся агрокласса в Приозерской школе № 1 в Ленинградской области попробовали себя в роли ветеринара. Практику для них организовали по нацпроекту «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности», сообщили в агентстве по обеспечению деятельности агропромышленного и рыбохозяйственного комплекса региона.
В частности, школьники работали на станции по борьбе с заболеваниями животных в Приозерском районе. В ходе практики они изучали основы анализа здоровья представителей фауны. Также ребята проверяли молоко на наличие антибиотиков. Так они смогли узнать нюансы проведения исследований в лаборатории.
Кроме того, школьники осваивали тонкости правильного ухода за домашними животными. Такой практико-ориентированный подход поможет ребятам понять обязанности работников агропромышленного комплекса и подготовиться к самостоятельной профессиональной деятельности в этой сфере.
Основная цель нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности» — развитие агропромышленного комплекса России и его технологической независимости. Благодаря этому страна будет обеспечена всеми необходимыми продуктами, а также появится больше возможностей для укрепления позиций на мировом рынке. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.