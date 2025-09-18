Эксперт объяснил главные причины развития рака желудка

Врач-онколог Басир Бамматов в интервью NEWS.ru назвал основные факторы, которые значительно повышают риск возникновения рака желудка. По его словам, в группе особого риска находятся курильщики и те, кто злоупотребляет соленой, копченой и маринованной пищей.
— Вероятность развития этой болезни выше у людей с хроническим гастритом, язвой желудка или наследственной предрасположенностью, — пояснил специалист. — Также опасность представляют частое употребление алкоголя и недостаток свежих овощей и фруктов в рационе.
Особое внимание врач уделил возрастному и гендерному фактору. Статистика показывает, что чаще всего рак желудка диагностируется у мужчин старше 50 лет. Это связано с тем, что у женщин до наступления менопаузы работает естественная гормональная защита — эстрогены, которые частично защищают слизистую желудка от повреждений. После 50 лет риски для женщин и мужчин становятся практически равными.
Ранее КП-Иркутск рассказывала, чем опасен белый хлеб.