Эксперт объяснил главные причины развития рака желудка

Онколог Бамматов: Курильщики и любители соленого подвержены раку желудка.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Врач-онколог Басир Бамматов в интервью NEWS.ru назвал основные факторы, которые значительно повышают риск возникновения рака желудка. По его словам, в группе особого риска находятся курильщики и те, кто злоупотребляет соленой, копченой и маринованной пищей.

— Вероятность развития этой болезни выше у людей с хроническим гастритом, язвой желудка или наследственной предрасположенностью, — пояснил специалист. — Также опасность представляют частое употребление алкоголя и недостаток свежих овощей и фруктов в рационе.

Особое внимание врач уделил возрастному и гендерному фактору. Статистика показывает, что чаще всего рак желудка диагностируется у мужчин старше 50 лет. Это связано с тем, что у женщин до наступления менопаузы работает естественная гормональная защита — эстрогены, которые частично защищают слизистую желудка от повреждений. После 50 лет риски для женщин и мужчин становятся практически равными.

