Зарплаты сварщиков в Ростовской области превысили 150 тысяч рублей

За восемь месяцев 2025 года спрос на сварщиков в Ростовской области вырос на 7% по сравнению с прошлым годом. Всего работодатели опубликовали 2,4 тысячи вакансий, сообщает «Городской репортер» со ссылкой на hh.ru.
Работодатели ищут специалистов с конкретными навыками. В требованиях чаще всего указывают владение ручной дуговой и аргонодуговой сваркой. Также нужны умения работать с полуавтоматами, читать чертежи и варить трубопроводы. Ценятся способности настраивать оборудование и исправлять дефекты.
Из-за большого дефицита кадров зарплаты сварщиков по стране значительно выросли. С начала года они увеличились почти в два раза. Среднее предложение по России достигло 228 тысяч рублей в месяц.
В Ростовской области медианная предлагаемая зарплата составляет 157,9 тысячи рублей. Многие работодатели предлагают вахтовый метод работы, это одна из востребованных форм занятости в профессии.
