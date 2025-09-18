Ричмонд
+20°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Зарплаты сварщиков в Ростовской области превысили 150 тысяч рублей

На Дону вырос спрос на сварщиков, работодатели начали предлагать более высокие зарплаты.

Источник: Комсомольская правда

За восемь месяцев 2025 года спрос на сварщиков в Ростовской области вырос на 7% по сравнению с прошлым годом. Всего работодатели опубликовали 2,4 тысячи вакансий, сообщает «Городской репортер» со ссылкой на hh.ru.

Работодатели ищут специалистов с конкретными навыками. В требованиях чаще всего указывают владение ручной дуговой и аргонодуговой сваркой. Также нужны умения работать с полуавтоматами, читать чертежи и варить трубопроводы. Ценятся способности настраивать оборудование и исправлять дефекты.

Из-за большого дефицита кадров зарплаты сварщиков по стране значительно выросли. С начала года они увеличились почти в два раза. Среднее предложение по России достигло 228 тысяч рублей в месяц.

В Ростовской области медианная предлагаемая зарплата составляет 157,9 тысячи рублей. Многие работодатели предлагают вахтовый метод работы, это одна из востребованных форм занятости в профессии.

Подпишись на нас в Telegram.