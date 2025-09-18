В Перми суд признал недействительным кредитный договор, который мошенники заключили от имени пенсионерки

Установлено, что в феврале 2024 года пермячке поступил телефонный звонок от сотрудника многофункционального центра, который сообщил, что ее аккаунт на Госуслугах взломан и нужно срочно установить на телефон программу, которая позволит предотвратить хищение ее персональных данных. Женщина выполнила все инструкции, и ее аккаунт перешел во владение аферистов.