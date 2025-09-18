В Перми суд признал недействительным кредитный договор, который мошенники заключили от имени пенсионерки

По обращению пожилой жительницы Перми прокуратура Индустриального района Перми провела проверку по факту заключения неустановленными лицами кредитного договора от ее имени.
Установлено, что в феврале 2024 года пермячке поступил телефонный звонок от сотрудника многофункционального центра, который сообщил, что ее аккаунт на Госуслугах взломан и нужно срочно установить на телефон программу, которая позволит предотвратить хищение ее персональных данных. Женщина выполнила все инструкции, и ее аккаунт перешел во владение аферистов.
Потом от имени пенсионерки в банк поступило заявление на получение кредита, подписанное простой электронной подписью, на сумму более 130 тыс. рублей, которое было одобрено. Банк перечислил деньги на указанные в заявлении реквизиты.
По данному факту в органах полиции возбуждено и сейчас расследуется уголовное дело по признакам мошенничества.
Действуя в защиту прав заявительницы, прокурор направил в суд иск о признании кредитного договора недействительным, взыскании с банка денежных средств, уплаченных по кредиту, компенсации морального вреда и штрафа в соответствии с п. 6 ст. 13 Закона «О защите прав потребителей».
Индустриальный районный суд г. Перми исковые требования удовлетворил. После вступления судебного акта в законную силу прокуратура проконтролирует его исполнение.