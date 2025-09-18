Пенсионеры из Чебоксарского округа Чувашии посетили урок по финграмотности

Специалисты центра социального обслуживания населения Чебоксарского округа провели для «серебряных» волонтеров информационный час, посвященный финансовой грамотности, по нацпроекту «Семья», сообщили в министерстве труда и социальной защиты региона.
Занятие состоялось 15 сентября на базе клубного пространства «Мой социальный центр». В ходе встречи были разобраны наиболее распространенные виды мошенничества. Например, случаи, когда якобы родственники просят о помощи. Еще одна схема злоумышленников, которой уделили внимание, представляет собой ситуацию, в которой «сотрудники банков» просят перевести деньги на некий безопасный счет.
Затем слушатели изучили основы финансовой грамотности. В конце встречи всем им раздали памятки и буклеты по данной теме. Обучение должно помочь сформировать у старшего поколения знания и навыки, которые помогут пенсионерам грамотно управлять деньгами, вести учет средств, планировать личный бюджет и накапливать сбережения.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.