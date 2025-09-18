В Самаре пройдет ярмарка кооперации бизнеса

Областная ярмарка кооперации крупных промышленных компаний и субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) пройдет 24 сентября в Самаре на площадке форума «Промышленный салон» по нацпроекту «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в министерстве экономического развития и инвестиций региона.
«Ярмарки кооперации помогают региональному бизнесу интегрироваться в цепочки поставок ведущих региональных и федеральных предприятий. А крупным промпредприятиям — найти надежных поставщиков из числа местных компаний. Мы видим, что это очень востребованный инструмент поддержки — только в 2024 году участниками таких ярмарок стали более 300 субъектов МСП», — отметил зампредседателя правительства Самарской области — министр экономического развития и инвестиций региона Павел Финк.
На ярмарке о своих потребностях в оборудовании, материалах, инструментах и услугах расскажут представители «Строммашина-Щит», Завода им. Тарасова, «ОДК-Кузнецов» и «Металлист-Самара». Также на мероприятии можно будет проконсультироваться по поводу условий участия в поставках в формате В2 В. Чтобы присоединиться к ярмарке, нужно пройти регистрацию по ссылке.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.