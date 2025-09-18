Стерлитамак стал призером акции «Выбираю чистый воздух»

Третье место в номинации «Город-лидер» во время IV Всероссийской экологической акции «Выбираю чистый воздух», организованной в поддержку нацпроекта «Экологическое благополучие», занял Стерлитамак, расположенный в Башкирии, сообщили в администрации городского округа.
А победителем в номинации «За популяризацию акции среди подрастающего поколения» стал Стерлитамакский колледж строительства и профессиональных технологий. Помимо этого, третье место за самые масштабные мероприятия получила суточная эстафета «Разбег 24».
Кроме того, победителями в номинации «Самое активное предприятие» стали Башкирская содовая компания и Стерлитамакский нефтехимический завод. За ответственный подход к организации акции награду присудили администрации города. Самой активной участницей «Выбираю чистый воздух» из топ-5 городов-победителей стала жительница Стерлитамака Юлия Шишкова.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.