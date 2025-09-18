Ричмонд
+20°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Стерлитамак стал призером акции «Выбираю чистый воздух»

Среди участвующих городов он занял третье место.

Третье место в номинации «Город-лидер» во время IV Всероссийской экологической акции «Выбираю чистый воздух», организованной в поддержку нацпроекта «Экологическое благополучие», занял Стерлитамак, расположенный в Башкирии, сообщили в администрации городского округа.

А победителем в номинации «За популяризацию акции среди подрастающего поколения» стал Стерлитамакский колледж строительства и профессиональных технологий. Помимо этого, третье место за самые масштабные мероприятия получила суточная эстафета «Разбег 24».

Кроме того, победителями в номинации «Самое активное предприятие» стали Башкирская содовая компания и Стерлитамакский нефтехимический завод. За ответственный подход к организации акции награду присудили администрации города. Самой активной участницей «Выбираю чистый воздух» из топ-5 городов-победителей стала жительница Стерлитамака Юлия Шишкова.

Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.