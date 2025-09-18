В Борском районе Самарской области провели ярмарку профессий для школьников

Ярмарку профессий провели для учащихся девятых классов школ Борского района Самарской области по национальному проекту «Кадры». Об этом сообщили в районной администрации.
Мероприятие прошло на базе Борской школы № 1. Ребятам рассказали о мерах государственной поддержки молодых специалистов. На ярмарке представили следующие профессии: педагог, воспитатель, мастер сельскохозяйственного производства, электрогазосварщик, фельдшер и медицинская сестра.
Учащиеся Самарского медицинского колледжа имени Н. Ляпиной подготовили интересные сценарии и интерактивные выступления. Кроме того, сотрудники Борского государственного техникума показали короткие видеоролики, рассказывающие о процессе обучения и возможностях карьерного роста учащихся техникумов сельскохозяйственного профиля. Также эксперты этих учебных заведений поделились своим профессиональным опытом и рассказали о преимуществах выбора определенных направлений подготовки.
Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.