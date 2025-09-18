В Иркутске молодежи рассказали о добровольческой деятельности

Во время интенсива ребята также знакомились с тенденциями в сфере развития студенческого добровольчества. Также спикеры делились с молодежью подробностями собственного профессионального пути. Помимо этого, на интенсиве обсудили, как можно мотивировать волонтеров на активную деятельность и какие виды добровольчества в настоящий момент становятся самыми популярными среди подрастающего поколения. А во время трека «PRОЛидерство» участникам интенсива объяснили, как совершение бескорыстных дел поможет в выстраивании карьеры.