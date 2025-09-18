В Иркутске молодежи рассказали о добровольческой деятельности

Интенсив для учащихся средних профессиональных учебных заведений «PRОДОБРО» прошел с 13 по 14 сентября в Доме молодежи в Иркутске по национальному проекту «Молодежь и дети», сообщили в министерстве по молодежной политике Приангарья.
Участниками интенсива стали более 150 человек. В ходе него были организованы лекции, мастер-классы, презентации успешных практик. Первый день начался с панельной дискуссии, посвященной поддержке добровольчества. Спикеры рассказали о том, что является основной целью такой деятельности сегодня и какую поддержку оказывают волонтерским организациям.
Во время интенсива ребята также знакомились с тенденциями в сфере развития студенческого добровольчества. Также спикеры делились с молодежью подробностями собственного профессионального пути. Помимо этого, на интенсиве обсудили, как можно мотивировать волонтеров на активную деятельность и какие виды добровольчества в настоящий момент становятся самыми популярными среди подрастающего поколения. А во время трека «PRОЛидерство» участникам интенсива объяснили, как совершение бескорыстных дел поможет в выстраивании карьеры.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.