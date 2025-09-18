Ричмонд
В Нарткале Кабардино-Балкарии благоустроили сквер

Там провели озеленение, смонтировали освещение, заменили тротуарную плитку и установили скамейки.

Сквер в городе Нарткала в Кабардино-Балкарии благоустроили по национальному проекту «Инфраструктура для жизни», сообщили в министерстве строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства республики.

Напомним, что проект преображения этой территории победил на Всероссийском онлайн-голосовании за объекты благоустройства в 2024 году. Сквер находится на улице Красной. Он расположен перед стоматологической поликлиникой, вблизи многоквартирных домов и общеобразовательных учреждений.

Там сделали перепланировку территории, заменили тротуарную плитку, установили скамейки и урны. Также специалисты смонтировали освещение и провели озеленение.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.