В Тюмени дети узнали, как производится стекло

Ребятам рассказали об экипировке сотрудников, защищающей от жара.

Тюменское отделение кадрового центра «Работа России» организовало для воспитанников профориентационного центра «Скиллаб» посещение стекольного завода «Стеклотех». Мероприятие подготовлено по национальному проекту «Кадры», сообщили в центре занятости населения региона.

В ходе экскурсии юные гости смогли наблюдать за всеми этапами изготовления стеклянных бутылок. Ребятам продемонстрировали работу автоматизированных линий, процесс осмотра продукции на конвейере, а также рассказали о лабораторных испытаниях, которым подвергается готовая продукция. Особый интерес вызвал рассказ о печах, работающих непрерывно при температуре 1,5 тыс. градусов, и специальной экипировке сотрудников, защищающей от жара.

Воспитанникам центра были раскрыты секреты производства. Они узнали, что новое стекло на треть состоит из переработанного сырья — битого стекла, которое дополнительно сортируется и подготавливается на заводе. В качестве сувенира каждый участник экскурсии получил бутылку, снятую прямо с конвейера.

Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.