В Тюмени дети узнали, как производится стекло

Тюменское отделение кадрового центра «Работа России» организовало для воспитанников профориентационного центра «Скиллаб» посещение стекольного завода «Стеклотех». Мероприятие подготовлено по национальному проекту «Кадры», сообщили в центре занятости населения региона.
В ходе экскурсии юные гости смогли наблюдать за всеми этапами изготовления стеклянных бутылок. Ребятам продемонстрировали работу автоматизированных линий, процесс осмотра продукции на конвейере, а также рассказали о лабораторных испытаниях, которым подвергается готовая продукция. Особый интерес вызвал рассказ о печах, работающих непрерывно при температуре 1,5 тыс. градусов, и специальной экипировке сотрудников, защищающей от жара.
Воспитанникам центра были раскрыты секреты производства. Они узнали, что новое стекло на треть состоит из переработанного сырья — битого стекла, которое дополнительно сортируется и подготавливается на заводе. В качестве сувенира каждый участник экскурсии получил бутылку, снятую прямо с конвейера.
Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.