Вечером 18 сентября Ростов замер в глухих пробках

Дорожные заторы собрались в разных районах Ростова, ухудшается погода.

Источник: Комсомольская правда

Вечером 18 сентября Ростов-на-Дону замер в пробках. Об этом можно судить по электронным картам.

К 18 часам дорожная ситуация в городе составляет 6 баллов, но через время движение может осложниться — некоторые ростовчане сообщают, что в отдельных районах города уже начался дождь, о котором ранее предупреждали синоптики.

В эти минуты машины стоят на Ворошиловском, Красноармейской, Большой Садовой, Станиславского, Социалистической. Также местами сложно проехать по Стачки, Доватора, глухая пробка на Малиновского и Всесоюзной. Сложности с проездом сохраняются на Михаила Нагибина, Шолохова и Щаденко. Известно о двух ДТП.

Ранее водителей попросили быть осторожными при ухудшении погоды.

