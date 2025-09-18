Вечером 18 сентября Ростов замер в глухих пробках

Вечером 18 сентября Ростов-на-Дону замер в пробках. Об этом можно судить по электронным картам.
К 18 часам дорожная ситуация в городе составляет 6 баллов, но через время движение может осложниться — некоторые ростовчане сообщают, что в отдельных районах города уже начался дождь, о котором ранее предупреждали синоптики.
В эти минуты машины стоят на Ворошиловском, Красноармейской, Большой Садовой, Станиславского, Социалистической. Также местами сложно проехать по Стачки, Доватора, глухая пробка на Малиновского и Всесоюзной. Сложности с проездом сохраняются на Михаила Нагибина, Шолохова и Щаденко. Известно о двух ДТП.
Ранее водителей попросили быть осторожными при ухудшении погоды.
