В селе Шелопугино Забайкалья открылся центр инициатив

В нем смогут реализовывать свои проекты волонтеры и общественные деятели.

Торжественное открытие центра инициатив состоялось 11 сентября в селе Шелопугино Забайкальского края по национальному проекту «Молодежь и дети». Об этом сообщили в районной администрации.

Территориальное общественное самоуправление (ТОС) «Юбилейный» выиграло в конкурсе поддержки ТОСов «Решаем сами» и получило грант. Средства были направлены на создание проектной мастерской центра, оснащенной новейшей оргтехникой и презентационным оборудованием. Здесь общественные деятели, волонтеры и все, кто стремится к позитивным изменениям, найдут поддержку и вдохновение для реализации своих проектов.

Центр даст возможность разрабатывать и воплощать собственные инициативы, получив необходимую помощь и консультации. Здесь же будут проводить свои мероприятия ребята из местного отделения Движения первых. Торжественное открытие завершилось показом короткометражного фильма о волонтерах — участниках поисковых экспедиций и дружеским чаепитием.

Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.