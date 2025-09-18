Ученые Новосибирской области представили новые медицинские разработки

Эффективную персонализированную терапию рака, новое лечение стафилококка и быструю диагностику коклюша разработали ученые Новосибирской области, сообщили в администрации губернатора и правительства региона. Научные исследования провели по нацпроекту «Новые технологии сбережения здоровья».
Ученые Института химической биологии и фундаментальной медицины Сибирского отделения РАН представили разработки 17 сентября в ходе пресс-тура. Для лечения онкологических заболеваний специалисты составляют молекулярно-генетический профиль опухоли пациента. Это помогает подбирать оптимальные варианты лечения.
Также были разработаны высокочувствительные тесты для диагностики коклюша, которые позволяют получить результаты всего за 30 минут без использования сложного оборудования. Кроме того, ученые представили образцы потенциальных препаратов для борьбы с бактериями, которые устойчивы к антибиотикам. К ним относятся стафилококки.
Благодаря комплексу мер нацпроекта «Новые технологии сбережения здоровья» медицинские исследования и разработки становятся эффективнее. Создаются условия для их использования на практике. Одна из основных целей — достижение технологического суверенитета в производстве лекарственных препаратов, продуктов тканевой инженерии и медицинских изделий. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.