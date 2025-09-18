Ученые Новосибирской области представили новые медицинские разработки

Также были разработаны высокочувствительные тесты для диагностики коклюша, которые позволяют получить результаты всего за 30 минут без использования сложного оборудования. Кроме того, ученые представили образцы потенциальных препаратов для борьбы с бактериями, которые устойчивы к антибиотикам. К ним относятся стафилококки.