Выявлены бактерии микрофлоры, связанные с развитием рака поджелудочной железы

Для этого ученые расшифровали обрывки бактериальной и грибковой ДНК, присутствующие в пробах слюны здоровых и больных участников наблюдений, и определили типичный видовой и родовой состав их микрофлоры. Сравнение этих данных показало, что у пациентов с опухолью необычно часто встречалось 27 видов бактерий и грибков, три из которых уже в прошлом ассоциировались с развитием периодонтита.