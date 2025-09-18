Ричмонд
+21°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Башкирии у села Вперед отремонтировали почти 6 км дороги

Специалисты обновили покрытие, укрепили обочины и нанесли разметку.

Участок дороги М-5 «Урал» — Чишмы — Аксеново — Киргиз-Мияки отремонтировали в Башкирии по национальному проекту «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в министерстве транспорта республики.

Длина отремонтированного отрезка составляет почти 6 км. В порядок привели участок вблизи села Вперед в Давлекановском районе. Здесь рабочие обновили покрытие дороги, выложив новый асфальтобетон, укрепили обочины и нанесли разметку. Уточним, всего в этом году планируется отремонтировать два участка этой дороги общей протяженностью 9,4 км. Все работы планируют выполнить до конца 2025 года.

«Дорога М−5 “Урал” — Чишмы — Аксеново — Киргиз-Мияки обеспечивает транспортную связь жителям множества сел и деревень Альшеевского, Давлекановского, Миякинского и Чишминского районов. По этой дороге они могут выехать на федеральную трассу М-5 “Урал” и добраться до Уфы. Поэтому важно было привести ее в нормативное состояние и обеспечить безопасный и комфортный проезд для всех участников дорожного движения», — рассказала министр транспорта и дорожного хозяйства Республики Башкортостан Любовь Минакова.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни»  — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.