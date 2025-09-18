В Башкирии у села Вперед отремонтировали почти 6 км дороги

Участок дороги М-5 «Урал» — Чишмы — Аксеново — Киргиз-Мияки отремонтировали в Башкирии по национальному проекту «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в министерстве транспорта республики.
Длина отремонтированного отрезка составляет почти 6 км. В порядок привели участок вблизи села Вперед в Давлекановском районе. Здесь рабочие обновили покрытие дороги, выложив новый асфальтобетон, укрепили обочины и нанесли разметку. Уточним, всего в этом году планируется отремонтировать два участка этой дороги общей протяженностью 9,4 км. Все работы планируют выполнить до конца 2025 года.
«Дорога М−5 “Урал” — Чишмы — Аксеново — Киргиз-Мияки обеспечивает транспортную связь жителям множества сел и деревень Альшеевского, Давлекановского, Миякинского и Чишминского районов. По этой дороге они могут выехать на федеральную трассу М-5 “Урал” и добраться до Уфы. Поэтому важно было привести ее в нормативное состояние и обеспечить безопасный и комфортный проезд для всех участников дорожного движения», — рассказала министр транспорта и дорожного хозяйства Республики Башкортостан Любовь Минакова.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.