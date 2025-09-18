В Башкирии у села Вперед отремонтировали почти 6 км дороги

«Дорога М−5 “Урал” — Чишмы — Аксеново — Киргиз-Мияки обеспечивает транспортную связь жителям множества сел и деревень Альшеевского, Давлекановского, Миякинского и Чишминского районов. По этой дороге они могут выехать на федеральную трассу М-5 “Урал” и добраться до Уфы. Поэтому важно было привести ее в нормативное состояние и обеспечить безопасный и комфортный проезд для всех участников дорожного движения», — рассказала министр транспорта и дорожного хозяйства Республики Башкортостан Любовь Минакова.