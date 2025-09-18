В деревне Игубаево Башкортостана откроется фельдшерско-акушерский пункт

Современный модульный фельдшерско-акушерский пункт (ФАП) готовится к открытию в деревне Игубаево Кугарчинского района Республики Башкортостан. Новый объект здравоохранения построен при поддержке нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» и в настоящее время проходит процедуру лицензирования, сообщили в министерстве здравоохранения региона.
Новый ФАП, соответствующий всем современным стандартам, предназначен для обслуживания 364 жителей ближайших деревень. Медицинское учреждение оснащено необходимым оборудованием для оказания качественной и оперативной помощи пациентам и создания комфортных условий для работы персонала. Возглавит пункт опытный фельдшер Зимфира Буканбаева, отдавшая медицине более 35 лет.
«Появление современного ФАПа — важное событие для нашей деревни. Это позволит значительно повысить качество медицинской помощи, сократить время реагирования», — отметила фельдшер.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.