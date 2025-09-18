Для фигурантов дела «Башкиравтодора» требуют до 17 лет тюрьмы

В Кировском районном суде Уфы продолжается рассмотрение уголовного дела о хищении бюджетных средств при выполнении дорожных работ. Как сообщает пресс-служба инстанции, перед судом предстали руководитель АО «Башкиравтодор», руководитель ООО «Киви» и сотрудник из числа руководства ООО «Баштранслогистик».
По версии следствия, в 2021—2022 годах подсудимые организовали схему хищения средств при реконструкции трассы Бирск — Тастуба — Сатка и уфимской улицы Пугачева. Используя подконтрольное ООО «Киви» в качестве субподрядчика, они оформляли подложные товарно-транспортные накладные и путевые листы за невыполненные работы по перевозке строительных материалов. Общая сумма хищения составила около 152,8 миллиона рублей.
Также установлен эпизод дачи взятки в размере пяти миллионов рублей бывшему министру транспорта и дорожного хозяйства Башкирии Александру Клебанову за обеспечение первоочередных платежей. Уголовное дело в отношении экс-министра было прекращено в минувшем апреле в связи с его смертью.
Сегодня государственный обвинитель в прениях сторон потребовал для подсудимых назначения лишения свободы сроком от 4,5 до 17 лет со штрафами от 1,5 до 100 миллионов рублей (конкретно гендиректору АО «Башкиравтодор» — 10 лет лишения свободы со штрафом 1,5 миллиона рублей и запрет работать в госорганах в течение двух лет). Также заявлено ходатайство о взыскании с обвиняемых в пользу потерпевшей стороны ущерба на общую сумму свыше 152 миллионов рублей.
Следующее судебное заседание назначено на следующий понедельник — 22 сентября.
