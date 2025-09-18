В деревне Антонихе Нижегородской области создадут клуб для агротуристов

Сельский клуб в стиле избы-читальни появится в деревне Антонихе Нижегородской области, сообщили в пресс-службе правительства региона. Проект местного предпринимателя Владислава Сметанина победил в конкурсе на получение гранта «Агротуризм», реализуемого в поддержку нацпроекта «Туризм и гостеприимство».
На выделенные средства в 2026 году планируется модернизировать здание сельской библиотеки. В обновленном пространстве разместятся дегустационный зал, новая библиотека, а также площадка для проведения праздников, мастер-классов и поэтических вечеров. Дополнят инфраструктуру две бани и дизель-генератор для обеспечения автономной работы.
Новый клуб станет частью развивающегося кластера агротуризма. Гостям предложат катание на лошадях, прогулки на сап-досках, мастер-классы по приготовлению фермерской продукции и полное погружение в деревенскую жизнь с городским комфортом. Остановиться можно будет в уже существующем «Постоялом дворе “Золотой теленок”», открытом ранее также на грантовые средства.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.