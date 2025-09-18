В Минске ночью 18 сентября дорожную разметку будут наносить на 33 участках дорог

18 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске сегодня ночью дорожную разметку будут наносить на 33 участках дорог. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
По информации КУП «СМЭП Мингорисполкома», работы планируется проводить на следующих участках улично-дорожной сети города: ул. Одинцова (от ул. Одоевского до ул. Лобанка), пр-д Клубный, ул. Кульман, ул. Клумова, ул. Осипенко, ул. Хоружей, ул. Огинского, Логойский тракт, пр. Партизанский — ул. Селицкого (мост), ул. Орловская (от ул. Тимирязева до пр. Победителей), ул. Берсона, ул. Мстиславца.
Также наносить дорожную разметку будут по ул. Немига, ул. Гвишиани, ул. Октябрьская, ул. Севастопольская, ул. Белинского, ул. Казимировская, ул. Олешева, ул. Выготского, ул. Смоленская, пер. Инженерный, пер. Промышленный, ул. Червякова, ул. Скрыганова, ул. Тростенецкая, пр. Рокоссовского — ул. Ванеева (круг).
Нанесение дорожной разметки также запланировано по ул. Авангардная, ул. Велозаводская, ул. Нахимова, ул. Сурганова, ул. Некрашевича, ул. Антоновская.
Сотрудники Госавтоинспекции рекомендуют водителям учитывать информацию при выборе маршрута движения и быть внимательными на данных участках дорог. -0-