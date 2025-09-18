Основная причина пожаров в Могилевской области в этом году — неосторожное обращение с огнем

Начальник Могилевского городского отдела по чрезвычайным ситуациям Вячеслав Башаримов подчеркнул: «Наша цель — не просто проинформировать, а дать каждому человеку почувствовать, что безопасность — это в первую очередь его личная ответственность. Мы живем в эпоху технологий, но с ними растут и новые угрозы. Поэтому обучение должно быть постоянным и адаптированным к современным вызовам».