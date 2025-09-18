Основная причина пожаров в Могилевской области в этом году — неосторожное обращение с огнем

18 сентября, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Перед Единым днем безопасности, который в Беларуси традиционно проходит в четвертый четверг сентября, в Могилеве состоялась пресс-конференция с участием представителей МЧС, УВД и здравоохранения, передает корреспондент БЕЛТА.
Спикеры обозначили ключевые направления работы по предотвращению чрезвычайных ситуаций и снижению гибели людей от внешних причин.
Начальник Могилевского городского отдела по чрезвычайным ситуациям Вячеслав Башаримов подчеркнул: «Наша цель — не просто проинформировать, а дать каждому человеку почувствовать, что безопасность — это в первую очередь его личная ответственность. Мы живем в эпоху технологий, но с ними растут и новые угрозы. Поэтому обучение должно быть постоянным и адаптированным к современным вызовам».
Он привел статистику: за 8 месяцев 2025 года в Могилевской области произошло 660 пожаров, погибли 56 человек. Каждый третий пожар вызван неосторожным обращением с огнем, чаще всего — при курении в состоянии алкогольного опьянения. На втором месте — нарушения при эксплуатации отопительного оборудования, на третьем — электрооборудования.
В рамках Единого дня безопасности 25 сентября по всей области пройдут масштабные учебные эвакуации. Особое внимание будет уделено объектам с массовым пребыванием людей, в том числе учебным заведениям.
Отдельный акцент был сделан на подготовке к отопительному сезону. Почти четверть всех пожаров связана с печами. Специалисты МЧС напоминают: нельзя перекаливать печи, использовать для розжига бензин, складировать вещи рядом с топкой и оставлять огонь без присмотра.
Начальник управления охраны правопорядка и профилактики милиции общественной безопасности УВД Могилевского облисполкома Дмитрий Парков рассказал о профилактической работе с гражданами, злоупотребляющими алкоголем. «С ними работаем: убеждаем, трудоустраиваем, помогаем вернуться к нормальной жизни. Если не помогает — изолируем через лечебно-трудовые профилактории. За год было более 700 таких случаев», — подчеркнул он.
Также милиция проверяет безопасность школьных территорий, особенно в сельской местности, и патрулирует места отдыха у воды.
Заведующая отделом общественного здоровья УЗ «Могилевский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья» Наталья Петерсон сосредоточилась на проблеме курения как одной из главных причин пожаров и заболеваний. По ее словам, в области среди взрослого населения курят 23,9%. Однако среди молодежи курят 18,8% учащихся, а среди школьников — 7,5%.
«Каждый девятый несовершеннолетний курит. Это огромная цифра, если перевести в абсолютные значения. Наша задача — не только информировать, но и мотивировать отказаться от этой привычки», — подчеркнула специалист.
Она напомнила, что курение запрещено в лифтах, на детских площадках, в подъездах и в автомобилях с детьми до 14 лет. За нарушение предусмотрена административная ответственность. -0-