Караник избран главой Международной ассоциации академий наук

С 2017 года Национальная академия наук Беларуси выполняет функции штаб-квартиры Международной ассоциации академий наук в ее организационном и методическом сопровождении. Ассоциация объединяет 27 академий наук и крупных научных центров из 16 стран (государства СНГ, Китай, Вьетнам, Монголия, Грузия, Куба и Черногория). В рамках МААН функционирует 27 научных советов по передовым отраслям науки. Высший руководящий орган Международной ассоциации академий наук — Совет МААН.