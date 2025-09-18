Караник избран главой Международной ассоциации академий наук

18 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новым главой Международной ассоциации академий наук избран председатель Президиума Национальной академии наук Владимир Караник. Такое решение принято сегодня на заседании Совета МААН в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.
«У науки нет границ». Глава РАН о роли международного сотрудничества в исследованиях и открытиях Мегасайенс-проекты и новые технологии: что в планах у Международной ассоциации академий наук.
Также сегодня на заседании Международной ассоциации академий наук избраны новые академики МААН. Помимо Владимира Караника, ими стали главный ученый секретарь НАН Беларуси Василий Гурский, президент Академии наук Узбекистана Шавкат Аюпов, президент Монгольской академии наук Дэмбрел Содномсамбуу, вице-президент РАН Сергей Алдошин, вице-президент НИЦ «Курчатовский институт» Александр Благов.
Участники заседания обсудили основные результаты деятельности МААН и перспективные направления развития ассоциации, деятельность Совета молодых ученых МААН, избрание действительных членов (академиков). В центре внимания руководителей академий наук — вопросы дальнейшего взаимовыгодного сотрудничества по ключевым направлениям развития современной науки. Ведущие ученые разных стран выступили с научными докладами.
С 2017 года Национальная академия наук Беларуси выполняет функции штаб-квартиры Международной ассоциации академий наук в ее организационном и методическом сопровождении. Ассоциация объединяет 27 академий наук и крупных научных центров из 16 стран (государства СНГ, Китай, Вьетнам, Монголия, Грузия, Куба и Черногория). В рамках МААН функционирует 27 научных советов по передовым отраслям науки. Высший руководящий орган Международной ассоциации академий наук — Совет МААН. -0-
Фото Сергея Шелега.