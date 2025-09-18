В Перми выделили землю для строительства лыжероллерной трассы

Участки предоставлены в безвозмездное пользование спортшколе «Закамск», пояснили в ведомстве. Здесь воспитанники спортивной школы смогут тренироваться круглый год. Кроме того, новый спортивный объект станет центром притяжения для жителей Кировского района и будет способствовать развитию массового спорта.