В Перми выделили землю для строительства лыжероллерной трассы

Новую лыжероллерную трассу планируется разместить на территории между улицами Заборной и Бузулукской в Кировском районе Перми, рассказали в городском департаменте земельных отношений. Общая площадь участков составляет 48,4 тыс. кв. метров. Вид разрешённого использования земли — под площадки для занятий спортом.
Участки предоставлены в безвозмездное пользование спортшколе «Закамск», пояснили в ведомстве. Здесь воспитанники спортивной школы смогут тренироваться круглый год. Кроме того, новый спортивный объект станет центром притяжения для жителей Кировского района и будет способствовать развитию массового спорта.