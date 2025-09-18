Ричмонд
В Ростове из-за непогоды ввели режим повышенной готовности

Экстренные и коммунальные службы Ростова усилили работу из-за ливня и ветра.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону из-за непогоды для экстренных и коммунальных служб ввели режим повышенной готовности, он будет действовать до 12 часов 21 сентября. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава города Александр Скрябин.

Глава донской столицы попросил всех быть внимательными и осторожными во время стихии, а также напомнил, что при любых происшествиях следует звонить по номеру «112».

Напомним, ранее синоптики предупредили о ливнях с грозами и ветром до 20−25 м/с, которые ожидаются в период с 18 по 20 сентября. Непогода разгулялась уже с вечера 18 сентября.

