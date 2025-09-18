Ричмонд
На высоте 327 метров над Москвой открылась выставка «TOYиARTы»

Экспозиция разместилась на самой высокой смотровой площадке Европы и объединила поп-арт, дизайнерские игрушки и цифровые технологии на фоне панорамных видов столицы.

Источник: PANORAMA360

В Москве на смотровой площадке PANORAMA360 (89-й этаж башни «Федерация» в Москва-Сити) открылась уникальная выставка современного искусства «TOYиARTы». Экспозиция разместилась на самой высокой (327 м) смотровой площадке Европы и объединила поп-арт, дизайнерские игрушки и цифровые технологии на фоне панорамных видов столицы.

Гости увидят эксклюзивные произведения: картины, коллекционные фигурки и арт-объекты от российских и мировых авторов. Многие работы созданы вручную и существуют в единственном экземпляре.

Источник: PANORAMA360

«Гвоздь программы» — крупнейшая в Европе коллекция фигурок ROBBI, культового персонажа, вдохновлённого китайским луноходом «Юйту». В экспозиции представлены его коллаборации с такими брендами, как Porsche, Lamborghini и Ferrari, LALIGA, Creed и другими.

Выставка на PANORAMA360, которая позволяет одновременно познакомиться с современным искусством и полюбоваться впечатляющие виды на Москву с высоты птичьего полета, продлится до конца октября.