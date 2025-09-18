На высоте 327 метров над Москвой открылась выставка «TOYиARTы»

В Москве на смотровой площадке PANORAMA360 (89-й этаж башни «Федерация» в Москва-Сити) открылась уникальная выставка современного искусства «TOYиARTы». Экспозиция разместилась на самой высокой (327 м) смотровой площадке Европы и объединила поп-арт, дизайнерские игрушки и цифровые технологии на фоне панорамных видов столицы.