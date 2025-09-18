Минсвязи проводит обсуждение двух проектов профессиональных стандартов

Так, на обсуждение вынесены проект профессионального стандарта «Электромонтер станционного радиотелевизионного оборудования» и пояснительная записка к нему с характеристикой содержания трудовых функций и требований к квалификации работников, необходимых при выполнении работ по техническому обслуживанию и ремонту станционного радиотелевизионного оборудования. Также обсуждаются проект профстандарта «Электромеханик средств радио и телевидения» и пояснительная записка к нему с характеристикой содержания трудовых функций и требований к квалификации работников, необходимых при выполнении работ по обеспечению исправного состояния и технической эксплуатации радиотелевизионного оборудования.