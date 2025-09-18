Минсвязи проводит обсуждение двух проектов профессиональных стандартов

18 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство связи и информатизации проводит профессиональное обсуждение двух проектов профстандартов, сообщили БЕЛТА в Минсвязи.
Так, на обсуждение вынесены проект профессионального стандарта «Электромонтер станционного радиотелевизионного оборудования» и пояснительная записка к нему с характеристикой содержания трудовых функций и требований к квалификации работников, необходимых при выполнении работ по техническому обслуживанию и ремонту станционного радиотелевизионного оборудования. Также обсуждаются проект профстандарта «Электромеханик средств радио и телевидения» и пояснительная записка к нему с характеристикой содержания трудовых функций и требований к квалификации работников, необходимых при выполнении работ по обеспечению исправного состояния и технической эксплуатации радиотелевизионного оборудования.
В ходе профессионального обсуждения проекта профессионального стандарта рассмотрению подлежат, в частности, правильность формулировки содержания трудовых функций и трудовых действий в проекте профессионального стандарта, обоснованность требований к образованию работника, стажу работы, правильность установления наименований профессий рабочих (должностей служащих) и др.
Замечания (предложения) по проектам Минсвязи просит направлять на электронный адрес: nto@bsac.by и hrytsuk@mpt.gov.by.
Профессиональное обсуждение продлится до 18 октября 2025 года. -0-