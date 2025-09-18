Команда из Челябинской области участвует в финале «Зарницы 2.0»

Команда «Дивизион» из Кременкульской школы Сосновского округа Челябинской области представляет регион на финале Всероссийской военно-патриотической игры «Зарница 2.0» для старшей возрастной категории. Мероприятие проводят по нацпроекту «Молодежь и дети», сообщили в аппарате губернатора и правительства области.
Событие проходит с 16 по 22 сентября в оборонно-спортивном лагере «Авангард» Волгоградской области. В этом году в проекте приняли участие более 3,1 миллиона школьников и учащихся учреждений СПО из всех регионов России.
«Для нас большая честь, что Челябинскую область на финале “Зарницы 2.0” представляет отряд “Дивизион”. Ребята достойно прошли все испытания на региональном и окружном этапах и сегодня защищают честь области среди сильнейших команд страны. Уверена, что участие в игре станет для них настоящей школой мужества, командного духа и любви к Родине», — отметила председатель совета регионального отделения Движения первых Челябинской области Светлана Буравова.
Программа финала насыщена событиями. Участникам предстоит нести гарнизонную службу и присоединиться к масштабной военно-тактической игре, которая имитирует реальные боевые действия. Ребята будут соревноваться в специализациях: командир, штурмовик, военкор, сапер, медик и оператор беспилотника. Торжественное закрытие игры и награждение победителей состоится 22 сентября на главной высоте России — Мамаевом кургане.
Особенностью заезда стало участие команд из Абхазии, Белоруссии и Южной Осетии. Важную роль в проекте играют ветераны специальной военной операции, которые выступают в качестве наставников и командиров подразделений, делясь с молодежью бесценным боевым опытом.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.