Нельзя превращать «Интервидение» в место политики, заявил Фадеев

«К сожалению, в итоге “Евровидение” превратилось в площадку для политических заявлений и даже перформансов. Мне сильно не хочется, чтобы мы переносили нечто похожее к нам… В связи с тем, что “Интервидение” возродилось, его идея (хотя изначально и была на противопоставлении) — это все же большое культурное событие, которое так или иначе будет объединять людей разных национальностей и культур», — написал он в своем Telegram-канале.