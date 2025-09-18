Нельзя превращать «Интервидение» в место политики, заявил Фадеев

МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Музыкальный конкурс «Евровидение» стал площадкой для политических заявлений и перформансов, в случае с международным музыкальным конкурсом «Интервидение» подобное не стоит допускать, считает продюсер, композитор Максим Фадеев.
«К сожалению, в итоге “Евровидение” превратилось в площадку для политических заявлений и даже перформансов. Мне сильно не хочется, чтобы мы переносили нечто похожее к нам… В связи с тем, что “Интервидение” возродилось, его идея (хотя изначально и была на противопоставлении) — это все же большое культурное событие, которое так или иначе будет объединять людей разных национальностей и культур», — написал он в своем Telegram-канале.
Фадеев подчеркнул, что музыка и искусство не должны быть частью политических игр и заявлений. Также он выразил надежду на то, что конкурсу «Интервидение» удастся создать и сохранить атмосферу единения народов.
Фадеев выступил автором песни «Прямо по сердцу», с которой заслуженный артист РФ Ярослав Дронов (Shaman) представит Россию на конкурсе «Интервидение» в этом году.
Президент России Владимир Путин ранее подписал указ о проведении в Москве и Московской области международного музыкального конкурса «Интервидение» в 2025 году. Конкурс пройдет 20 сентября на Live Арене в Москве. Россию представит певец Shaman. Народный артист России, композитор и продюсер Игорь Матвиенко представит РФ в составе жюри конкурса.
РИА Новости выступает информационным партнером конкурса «Интервидение».