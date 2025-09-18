Ричмонд
Почти 9,9 тысяч человек стали жертвами укусов клещей в Башкирии

9 878 жителей Башкирии пострадали от укусов клещей.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии с жалобами на присасывание клещей в медицинские организации обратились почти 9,9 тысяч человека. Об этом рассказала пресс-служба Роспотребнадзора республики.

В настоящее время, как сообщает ведомство, в регионе проводится акарицидная обработка парков, скверов и мест массового отдыха, которая при благоприятных погодных условиях должна завершиться 22 сентября.

С начала эпидсезона в медицинские организации республики обратились 9878 человек, пострадавших от укусов клещей. Этот показатель на 19% превышает данные прошлого года.

Лабораторные исследования показали, что в этом году клещи были заражены вирусом клещевого энцефалита в 1% случаев, боррелиозом — в 18%.

Специалисты Роспотребнадзора рекомендуют жителям соблюдать меры предосторожности: проводить осмотры себя и взаимоосмотры при посещении лесных массивов, носить светлую одежду для быстрого обнаружения клещей, использовать репелленты и избегать мест с высокой травой. При обнаружении присосавшегося клеща необходимо немедленно обратиться в медицинское учреждение.

