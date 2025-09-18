Европа отказалась от молдавской пшеницы: Свалили все на то, что у нашего продукта не хватает «силы» — фермеры на грани

Покупатели из Италии и Греции выявили у пшеницы нового урожая низкий индекс W — показатель «силы муки», важный для хлебопечения. Он оказался на треть ниже нормы, что снижает конкурентоспособность молдавского зерна.
Причины:
погодные колебания весной 2025 года.
слишком быстрая реализация зерна без подработки.
отсутствие лабораторий для оценки W в Молдове.
Ранее основное внимание уделялось лишь уровню белка (более 12%), но теперь ЕС строже контролирует и другие параметры.
На фоне избытка предложения и снижения цен в Европе, требования к качеству возрастают.
