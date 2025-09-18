Пискорский: польские власти не хотят верить, что отношения Беларуси и США нормализуются

18 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Польские власти надеются, что потепление в отношениях Минска и Вашингтона — явление временное. Таким мнением поделился польский политик, политолог, публицист Матеуш Пискорский в проекте «В теме» на YouTube-канале БЕЛТА.
Матеуш Пискорский рассказал, что польские власти не воспринимают всерьез возобновление отношений между Минском и Вашингтоном и считают, что белорусско-американская дружба будет временной, как это случалось и раньше.
«Думаю, что у польского руководства все-таки сохраняется такая трактовка того, что сейчас происходит между США и Беларусью, — как попытки временного налаживания, временной нормализации отношений. Они полагают, что все будет, как в прошлом. Вы помните, многократно американская сторона заявляла о том, что стоит предпринимать попытки нормализации отношений с Беларусью, а потом давала сразу же шаг назад. А после этого участвовала в разного рода попытках дестабилизации внутренней обстановки в вашей стране. Многие на это надеются. Есть уже такие, которые тоже надеются, что все это временно, что Трамп уйдет. Не обязательно, что преемником Трампа станет (вице-президент США. — Прим. БЕЛТА) Джей Ди Вэнс. А если Джей Ди Вэнс не станет преемником Трампа, демократы вернутся, глобалисты, скажем, вернутся в Вашингтон. И тогда все вернется к прежнему состоянию — к состоянию, в рамках которого Польша участвует в качестве субподрядчика в попытках подготовки цветных революций на постсоветском пространстве, включая соседнюю страну — Беларусь», — отметил политолог.
Именно по этой причине, как полагает Матеуш Пискорский, польское правительство не уделяет этому вопросу должного внимания. «Польский правящий класс не очень-то осознает, что, возможно, на наших глазах происходят глубочайшие перемены философии подходов к международным отношениям, в том числе и подходов США. США в лице Трампа и как минимум части трампистов, которые сейчас пользуются довольно большим влиянием в администрации президента США, возможно, приняли решение смириться с тем, что мир становится многополярным. Что в этом многополярном мире Беларусь является важным, значительным элементом с точки зрения политики всех тех, кто пытается выстраивать отношения и с Европой, и с Россией. С точки зрения американских экспертов, американских чиновников Беларусь является, по сути, ключом к России», — обратил внимание политолог. По его мнению, в США считают, что без выстраивания хороших отношений с Беларусью и без посредничества белорусского Президента им сложно будет выстраивать международные отношения в современных реалиях с некоторыми политическими руководителями других стран постсоветского пространства. -0-