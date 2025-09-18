Пискорский: польские власти не хотят верить, что отношения Беларуси и США нормализуются

«Думаю, что у польского руководства все-таки сохраняется такая трактовка того, что сейчас происходит между США и Беларусью, — как попытки временного налаживания, временной нормализации отношений. Они полагают, что все будет, как в прошлом. Вы помните, многократно американская сторона заявляла о том, что стоит предпринимать попытки нормализации отношений с Беларусью, а потом давала сразу же шаг назад. А после этого участвовала в разного рода попытках дестабилизации внутренней обстановки в вашей стране. Многие на это надеются. Есть уже такие, которые тоже надеются, что все это временно, что Трамп уйдет. Не обязательно, что преемником Трампа станет (вице-президент США. — Прим. БЕЛТА) Джей Ди Вэнс. А если Джей Ди Вэнс не станет преемником Трампа, демократы вернутся, глобалисты, скажем, вернутся в Вашингтон. И тогда все вернется к прежнему состоянию — к состоянию, в рамках которого Польша участвует в качестве субподрядчика в попытках подготовки цветных революций на постсоветском пространстве, включая соседнюю страну — Беларусь», — отметил политолог.