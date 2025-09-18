В Зеленодольске Татарстана после капремонта открылся кадровый центр

Капитальный ремонт в кадровом центре Зеленодольска Республики Татарстан провели в соответствии с задачами национального проекта «Кадры». Об этом сообщили в аппарате совета Зеленодольского муниципального района.
Работы по модернизации начались в апреле. В результате центр преобразился: теперь это современное пространство, оформленное в светлых тонах. Там созданы комфортные условия как для соискателей, так и для сотрудников. Центр оборудован модернизированными рабочими местами, зонами для индивидуальных и групповых занятий, уютными зонами ожидания и детским уголком.
Ключевым нововведением стало внедрение цифровых технологий. Для посетителей установлен новый информационный терминал — «Банк вакансий». С его помощью можно ознакомиться с вариантами трудоустройства, размещенными на портале «Работа России», и подобрать образовательные программы по нацпроекту «Кадры».
Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.