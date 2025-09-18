В Зеленодольске Татарстана после капремонта открылся кадровый центр

Работы по модернизации начались в апреле. В результате центр преобразился: теперь это современное пространство, оформленное в светлых тонах. Там созданы комфортные условия как для соискателей, так и для сотрудников. Центр оборудован модернизированными рабочими местами, зонами для индивидуальных и групповых занятий, уютными зонами ожидания и детским уголком.