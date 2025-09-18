Опрос о том, что значит быть мужчиной, можно пройти на «Госуслугах»

День отца учрежден Указом Президента России в 2021 году. В этот день можно не только поздравить своих близких с праздником, но и подумать о том, насколько значим вклад мужчины в создание и укрепление семьи, воспитание детей. Кроме того, это еще и повод поразмышлять, насколько за последние десятилетия изменились представления об идеальном партнере, отце, друге, коллеге, начальнике.