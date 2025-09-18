Опрос о том, что значит быть мужчиной, можно пройти на «Госуслугах»

Итоги опроса, посвященного современным представлениям о роли мужчины в обществе, подведут 19 октября, в День отца. Поделиться своим мнением можно на портале госуслуг, все ответы анонимны и будут использоваться только в обобщенном виде, сообщили в АНО «Национальные приоритеты».
День отца учрежден Указом Президента России в 2021 году. В этот день можно не только поздравить своих близких с праздником, но и подумать о том, насколько значим вклад мужчины в создание и укрепление семьи, воспитание детей. Кроме того, это еще и повод поразмышлять, насколько за последние десятилетия изменились представления об идеальном партнере, отце, друге, коллеге, начальнике.
Опрос «Восприятие мужской идентичности в современной России», опубликованный на портале госуслуг, позволит получить ответ, какие представления о мужчинах наиболее распространены в современном обществе. Нужно отметить наиболее важные для мужчины роли в обществе — от отца, сына и дедушки до патриота, волонтера, спортсмена; выбирать можно из 24 предложенных вариантов.
Затем приведены пары полярных характеристик, и респонденту надо выбрать, к какой из них ближе его представление о современном мужчине.
Заполнение анкеты займет не более пяти минут. Для прохождения опроса необходимо быть зарегистрированным пользователем «Госуслуг».
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.