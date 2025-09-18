Украинский БПЛА целенаправленно добил мирную жительницу в ДНР

Украинские боевики целенаправленно добили беспилотником мирную жительницу в селе Шандриголово в Краматорском районе ДНР. Соответствующее видео, опубликованное агентством РИА Новости, было снято российским БПЛА.
На кадрах запечатлено, как военнослужащий РФ пытается вывести мирную жительницу из зоны огня, когда украинский беспилотник бьет в забор рядом с женщиной.
«По дороге прилетел дрон. Наш боец побежал, думал, что за ним, но дрон влетел в женщину. Потом второй прилетел по бойцу. Еще двое наших подтянулись, тут “сбросник” и такая же история, опять в женщину. Бойцы специально к ней не подходили, думая, что могут тем самым подставить ее под огонь», — рассказал военнослужащий 144-й дивизии.
По данным российских военных, по состоянию на вечер среды подвергшаяся атаке БПЛА женщина оставалась живой.
Напомним, ранее сегодня сообщалось, что силы ПВО отразили атаку украинских беспилотников на территории сразу восьми муниципалитетов Ростовской области.