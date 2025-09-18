Украинский БПЛА целенаправленно добил мирную жительницу в ДНР

«По дороге прилетел дрон. Наш боец побежал, думал, что за ним, но дрон влетел в женщину. Потом второй прилетел по бойцу. Еще двое наших подтянулись, тут “сбросник” и такая же история, опять в женщину. Бойцы специально к ней не подходили, думая, что могут тем самым подставить ее под огонь», — рассказал военнослужащий 144-й дивизии.