Путин поддержал идею усилить контроль за тарифами в регионах

НОВО-ОГАРЕВО, 18 сен — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поддержал предложение об усилении парламентского контроля за тарифообразованием в регионах РФ, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
«Владимир Владимирович поддержал предложения руководителей фракций о необходимости усиления парламентского контроля за тарифообразованием в регионах», — сказал Володин журналистам.
Узнать больше по теме
Вячеслав Володин: биография, семья и личность спикера Госдумы РФ
Председатель Госдумы Вячеслав Володин — один из самых медийных политиков России. Он бережет от незнакомцев информацию о частной жизни, в то время как о его публичной деятельности известно многое. Собрали главные данные о его личности и семье и выяснили, как инженер-механик из глубинки сделал такую головокружительную карьеру.Читать дальше