Путин поддержал идею усилить контроль за тарифами в регионах

Володин: Путин поддержал идею усилить контроль за тарифами в регионах.

Источник: © РИА Новости

НОВО-ОГАРЕВО, 18 сен — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поддержал предложение об усилении парламентского контроля за тарифообразованием в регионах РФ, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

«Владимир Владимирович поддержал предложения руководителей фракций о необходимости усиления парламентского контроля за тарифообразованием в регионах», — сказал Володин журналистам.

