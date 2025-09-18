22 нарушения выявили при проверке автобусов в Ростове

В Ростове-на-Дону во время проверки общественного транспорта выявили нарушения. Об этом со ссылкой на управление Госавтоинспекции сообщает «Город N».
42 автобуса осмотрели перед выездом на линию. В итоге было зафиксировано 22 нарушения в рамках части 1 статьи 12.5 КоАП РФ («Управления ТС при наличии неисправностей или условий, при которых эксплуатация транспортных средств запрещена»). В таких случаях грозят штрафы, либо может быть вынесено предупреждение.
Также выяснилось, что часть водителей не смогли подтвердить прохождение медосмотра.
Проверка проводилась специальной комиссией, в которую вошли представители управления Госавтоинспекции, Ространснадзора и министерства транспорта Ростовской области.
