Ричмонд
+22°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

22 нарушения выявили при проверке автобусов в Ростове

Автобусы Ростова-на-Дону проверили в перед выходом на линии.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону во время проверки общественного транспорта выявили нарушения. Об этом со ссылкой на управление Госавтоинспекции сообщает «Город N».

42 автобуса осмотрели перед выездом на линию. В итоге было зафиксировано 22 нарушения в рамках части 1 статьи 12.5 КоАП РФ («Управления ТС при наличии неисправностей или условий, при которых эксплуатация транспортных средств запрещена»). В таких случаях грозят штрафы, либо может быть вынесено предупреждение.

Также выяснилось, что часть водителей не смогли подтвердить прохождение медосмотра.

Проверка проводилась специальной комиссией, в которую вошли представители управления Госавтоинспекции, Ространснадзора и министерства транспорта Ростовской области.

Подпишись на нас в Telegram.