22 нарушения выявили при проверке автобусов в Ростове

42 автобуса осмотрели перед выездом на линию. В итоге было зафиксировано 22 нарушения в рамках части 1 статьи 12.5 КоАП РФ («Управления ТС при наличии неисправностей или условий, при которых эксплуатация транспортных средств запрещена»). В таких случаях грозят штрафы, либо может быть вынесено предупреждение.