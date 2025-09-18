Ричмонд
Фадеев назвал вещи, которых нужно избежать на «Интервидении»

Важно избегать политизации международного музыкального конкурса «Интервидение», чтобы не допустить ошибок, допущенных на «Евровидении». Об этом заявил продюсер, композитор Максим Фадеев.

«Евровидение» дискредитировало себя, считает Фадеев.

«В итоге “Евровидение” превратилось в площадку для политических заявлений и даже перформансов. Мне сильно не хочется, чтобы мы переносили нечто похожее к нам», — написал Фадеев в своем telegram-канале. Он добавил, что «Интервидение» должно оставаться культурным событием, объединяющим людей разных национальностей.

Продюсер выразил надежду, что конкурсу удастся сохранить атмосферу единения и не стать частью политических игр. Он напомнил, что изначальная идея «Интервидения», хотя и возникла как альтернатива «Евровидению», заключается в первую очередь в культурном обмене и творческом диалоге.

Фадеев является автором песни «Прямо по сердцу», с которой заслуженный артист РФ Ярослав Дронов (Shaman) представит Россию на конкурсе. Президент России Владимир Путин ранее подписал указ о проведении «Интервидения» в 2025 году в Москве и Московской области.