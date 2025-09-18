Фадеев назвал вещи, которых нужно избежать на «Интервидении»

«В итоге “Евровидение” превратилось в площадку для политических заявлений и даже перформансов. Мне сильно не хочется, чтобы мы переносили нечто похожее к нам», — написал Фадеев в своем telegram-канале. Он добавил, что «Интервидение» должно оставаться культурным событием, объединяющим людей разных национальностей.